Число жертв отравления алкоголем в Индии возросло до 50

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Не менее 50 человек погибли в результате отравления некачественным алкоголем на северо-востоке Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на представителя полиции, еще около 50 человек пострадали.

По данным полиции, жертвами стали в основном работники чайных плантаций в штате Ассам. Они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. Работники употребляли спиртные напитки, отмечая получение зарплаты.

Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и еще четыре человека задержаны.

В начале февраля в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд на севере Индии после употребления некачественного спиртного погибли более 110 человек.