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Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27

Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27 Не менее 27 человек погибли в результате схода оползня в Алауси в центральной части Эквадора.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 07:05
Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27

Не менее 27 человек погибли в результате схода оползня в Алауси в центральной части Эквадора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит генеральная прокуратура страны. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

"Подтверждены 27 погибших в результате схода оползня в Алауси", - говорится в информации, которое опубликовало ведомство в Twitter.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. По данным управления по чрезвычайным ситуациям страны на 31 марта, пропавшими без вести числились 67 человек.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались более 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.

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Версия на азербайджанском языке Ekvadorda torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 27 nəfərə çatıb

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