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    ​Число жертв обстрела свадьбы в Йемене увеличилось до 130 человек

    Ракеты были сброшены на две палатки в деревне недалеко от побережья Красного моря

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв, погибших от авиаудара в Йемене, выросло до 130 человек. 

    Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные ООН и местных медиков.

    Ракеты были сброшены на две палатки в деревне недалеко от побережья Красного моря. Отмечается, что хуситы, которые попали под удар, праздновали свадьбу. Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию, отрицает свою вину.

    По данным источников в силах безопасности Йемена, воздушный удар был нанесен по ошибке.

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