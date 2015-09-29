​Число жертв обстрела свадьбы в Йемене увеличилось до 130 человек

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Число жертв, погибших от авиаудара в Йемене, выросло до 130 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные ООН и местных медиков.

Ракеты были сброшены на две палатки в деревне недалеко от побережья Красного моря. Отмечается, что хуситы, которые попали под удар, праздновали свадьбу. Саудовская Аравия, возглавляющая коалицию, отрицает свою вину.

По данным источников в силах безопасности Йемена, воздушный удар был нанесен по ошибке.