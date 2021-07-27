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Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 98

Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 98 Обнаружена и опознана последняя жертва обрушения жилого дома в городе Серфсайд в американском штате Флорида.
Другие страны
27 июля 2021 г. 01:34
Число жертв обрушения дома во Флориде выросло до 98

Обнаружена и опознана последняя жертва обрушения жилого дома в городе Серфсайд в американском штате Флорида.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC 6 South Florida со ссылкой на семью погибшей.

В результате общее число погибших в трагедии составило 98 человек. При этом полиция пока не подтвердила данную информацию.

21 июля суд округа Майами-Дейд постановил выплатить родственникам погибших и пострадавших в результате обрушения жилого дома компенсацию в размере не менее 150 млн долларов США. Указанная сумма компенсации не будет включать в себя возможные выплаты по многочисленным искам родственников, которые подаются с конца июня. Все ходатайства будут собраны в один коллективный иск, он будет рассматриваться судом отдельно.

Обрушение 12-этажного жилого здания в американском Серфсайде произошло в ночь на 24 июня. На следующий день президент США Джо Байден подписал указ об объявлении режима ЧС во Флориде.

Причины инцидента устанавливаются. Отмечается, что неизвестной остается судьба еще не менее 10 человек.

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Версия на азербайджанском языке Floridada dağılan binada ölənlərin sayı 98 nəfərə çatdı  

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