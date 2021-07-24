Число жертв наводнения в Китае выросло до 58 человек

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 800 тысяч человек.

Число погибших из-за сильных дождей и наводнений в китайской провинции Хэнань, выросло до 58, пять человек числятся пропавшими без вести, власти эвакуировали из опасных районов более 800 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении правительства провинции.

"С 16 июля по 16.00 24 июля из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 9,3 миллиона человек, число жертв достигло 58, без вести пропали пять человек, по всей провинции уже эвакуировано 814, 9 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Еще более 440 тысяч человек нуждаются в экстренной помощи.

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая 17 июля. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу. На некоторых метеостанциях города зарегистрирован исторический рекорд среднесуточного количества осадков.