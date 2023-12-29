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Число жертв наводнения на юге Таиланда достигло семи человек

Число жертв наводнения на юге Таиланда достигло семи человек Семь человек погибли и еще один пропал без вести на юге Таиланда в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения, которое было вызвано проливными дождями.
Другие страны
29 декабря 2023 г. 11:04
Число жертв наводнения на юге Таиланда достигло семи человек

Семь человек погибли и еще один пропал без вести на юге Таиланда в результате сильнейшего за последние 50 лет наводнения, которое было вызвано проливными дождями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Thai PBS.

С последствиями стихии, которая затронула провинции Наратхиват, Яла, Сонгкхла, Паттани и Сатун, столкнулись более 260 тыс. жителей. По данным местных властей, с прекращением осадков уровень воды в реках пошел на убыль, однако многие дороги в регионе остаются непроходимыми для автотранспорта.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало. Наратхиват и Яла граничат с Малайзией, население которой также столкнулось с последствиями паводков.

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