Число жертв наводнений в Бельгии выросло до 31

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 31.

Число погибших в результате сильных наводнений в Бельгии выросло до 31.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает федеральный кризисный центр.

Пропавшими без вести до сих пор числятся 163 человека. В центре также уточнили, что "в настоящее время спасательные операции прекращены, ведутся только поисковые операции, опасности новых наводнений нет".

В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. По словам бельгийского премьера Александра де Кроо, наводнения могут стать самыми катастрофичными в истории страны. Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв.