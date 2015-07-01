​Число жертв крушения самолета в Индонезии достигло 141 человека

Баку. 1 Июля. REPORT.AZ/ При крушении военно-транспортного самолета "C-130B Hercules" на жилые дома и отель в городе Медан в Индонезии погибло 141 человек.

Как передает Report, личности 34 погибших уже удалось установить, однако их тела пока не выдают родственникам.

На данный момент известно, что на борту Hercules находились 101 пассажир и 12 членов экипажа. Самолет вылетел с базы ВВС в Медане в Танджунг-Пинанг, однако вскоре пилот попросил разрешения вернуться на базу из-за технических неполадок.

Самолет рухнул на здания в оживленной части Медана, а затем взорвался. Поначалу власти страны заявляли, что на борту находились только 12 членов экипажа, однако затем выяснилось, что рейсом летели военные и члены их семей.