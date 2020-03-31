Число жертв коронавируса в США достигло 3 тыс. человек ОБНОВЛЕНО

Более 160 тысяч случаев коронавируса подтверждено в США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики.

По его данным, умерли 2 953 человека.

США прочно удерживают первое место по числу заражений коронавирусом, на втором месте Италия, где более 100 тысяч подтвержденных диагнозов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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Более 150 тысяч случаев коронавируса подтверждено в США, умерли 2,8 тысячи человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты федеральной и местной статистики.

По его данным, подтверждено более 153 тысяч случаев, умерли 2 828 человек.

США прочно удерживают первое место по числу заболеваний коронавирусом, на втором месте Италия, где более 100 тысяч подтвержденных диагнозов.