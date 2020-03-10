Число жертв коронавируса превысило 3,1 тысяч человек

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в материковом Китае достигло 80 754, из них 3 136 пациентов скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, почти 60 тысячи из них излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 754 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 17 721 человек (4 794 человека находятся в тяжелом состоянии), 59 897 человек выписаны из больниц, 3 136 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.