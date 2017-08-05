Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло почти 1,9 тысячи человек

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Йемена Насер Бааум заявил, что от эпидемии холеры в стране погибли 1890 человек.

Как передает Report, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

По словам министра, эта цифра включает смертельные случаи во всех провинциях Йемена начиная с конца апреля. Наибольшее распространение эпидемия получила в провинциях Хадджа, Сана, Ходейда, Амран и Ибб.

В то же время министр отметил, что благодаря поддержке благотворительных организаций из ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта смертность от этого заболевания удалось существенно сократить.