 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло почти 1,9 тысячи человек

    Эта цифра включает смертельные случаи во всех провинциях Йемена начиная с конца апреля© Kazanfirst.ru

    Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Йемена Насер Бааум заявил, что от эпидемии холеры в стране погибли 1890 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

    По словам министра, эта цифра включает смертельные случаи во всех провинциях Йемена начиная с конца апреля. Наибольшее распространение эпидемия получила в провинциях Хадджа, Сана, Ходейда, Амран и Ибб.

    В то же время министр отметил, что благодаря поддержке благотворительных организаций из ОАЭ, Саудовской Аравии и Кувейта смертность от этого заболевания удалось существенно сократить.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi