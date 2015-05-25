​Число жертв аномальной жары на юге Индии достигло 500

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Число жертв аномально жаркой погоды в южных индийских штатах Андхра-Прадеш и Телангана за последние четыре дня достигло 500 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным за воскресенье, от жары на юге страны погибли 165 человек. Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в городах Мачилипатнам и Туни в штате Андхра-Прадеш и составила 47 °C.

По данным метеорологов, температура в ближайшие дни не перестанет расти. Власти страдающих от жары штатов советуют людям соблюдать меры предосторожности и стараться не выходить на улицу.

Температура, превышающая 40 градусов, характерна для этого времени года для большей части Индии, где в зависимости от региона с марта по июнь наблюдается сухой сезон, который сменяется сезоном дождей. Наиболее сухими и жаркими обычно выдаются апрель и май.