Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 возросло до 244 человек

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 в Пхенчхане возросло до 244 человек.
Как передает Report, об этом заявил журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно в микроблоге Twitter.
Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников, обеспечивающих охрану правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и находятся на карантине.
Им на смену были направлены 900 солдат, которые будут выполнять соответствующие обязанности до возвращения персонала к своей работе.
Напомним, Олимпийские игры в в Южной Корее завершатся 25 февраля.
Норовирусы представляют собой группу вирусов, вызывающих желудочно-кишечную инфекцию, что приводит к рвоте и диарее.
Они очень заразные и легко передаются между людьми. Также вирус выживает на загрязненных поверхностях даже после очистки дезинфицирующими средствами.
News DepartmentАвтор новости
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