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    Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 возросло до 244 человек

    Более 1200 сотрудников, обеспечивающих охрану правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы

    Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 в Пхенчхане возросло до 244 человек.

    Как передает Report, об этом заявил журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно в микроблоге Twitter.

    Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников, обеспечивающих охрану правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и находятся на карантине.

    Им на смену были направлены 900 солдат, которые будут выполнять соответствующие обязанности до возвращения персонала к своей работе.

    Напомним, Олимпийские игры в в Южной Корее завершатся 25 февраля.

    Норовирусы представляют собой группу вирусов, вызывающих желудочно-кишечную инфекцию, что приводит к рвоте и диарее.

    Они очень заразные и легко передаются между людьми. Также вирус выживает на загрязненных поверхностях даже после очистки дезинфицирующими средствами.

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