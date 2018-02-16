Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 возросло до 244 человек

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Число заразившихся норовирусом на Играх-2018 в Пхенчхане возросло до 244 человек.

Как передает Report, об этом заявил журналист Los Angeles Times Нэйтан Фэнно в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что более 1200 сотрудников, обеспечивающих охрану правопорядка на Олимпиаде, были отстранены от своей работы и находятся на карантине.

Им на смену были направлены 900 солдат, которые будут выполнять соответствующие обязанности до возвращения персонала к своей работе.

Напомним, Олимпийские игры в в Южной Корее завершатся 25 февраля.

Норовирусы представляют собой группу вирусов, вызывающих желудочно-кишечную инфекцию, что приводит к рвоте и диарее.

Они очень заразные и легко передаются между людьми. Также вирус выживает на загрязненных поверхностях даже после очистки дезинфицирующими средствами.