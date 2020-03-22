Число заразившихся коронавирусом превысило 300 тысяч

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 300 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

На 07:23 (бакинское время) число заболевших COVID-19 составляло 307 277 человек. Из них 92 372 человека выздоровели, 13 048 погибли.

Лидерство по числу заболевших удерживает Китай (81 345 случаев). На втором месте Италия с 53 578 заболевшими, на третье место вышли США с 26 747 подтвержденными случаями.

В десятке стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией по коронавирусу также входят Испания (25 496), Германия (22 364), Иран (20 510), Франция (14 485), Южная Корея (8897) и Великобритания (5067).