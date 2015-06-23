 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Число зараженных вирусом MERS в Южной Корее выросло до 175

    Из них 54 уже отпущены из больниц после полного выздоровления

    Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Минздрав Южной Кореи сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS.

    Как передает Report, число заболевших достигло 175, число погибших осталось неизменным.

    По данным чиновников, заболевание было выявлено у двоих находившихся в карантине, где был заражен третий человек пока неизвестно.

    Отмечается, что из 175 зараженных вирусом 54 уже отпущены из больниц после полного выздоровления.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi