​Число зараженных вирусом MERS в Южной Корее выросло до 175

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Минздрав Южной Кореи сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS.
Как передает Report, число заболевших достигло 175, число погибших осталось неизменным.
По данным чиновников, заболевание было выявлено у двоих находившихся в карантине, где был заражен третий человек пока неизвестно.
Отмечается, что из 175 зараженных вирусом 54 уже отпущены из больниц после полного выздоровления.
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