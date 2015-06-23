​Число зараженных вирусом MERS в Южной Корее выросло до 175

Баку. 23 Июня. REPORT.AZ/ Минздрав Южной Кореи сообщил о трех новых случаях заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Как передает Report, число заболевших достигло 175, число погибших осталось неизменным.

По данным чиновников, заболевание было выявлено у двоих находившихся в карантине, где был заражен третий человек пока неизвестно.

Отмечается, что из 175 зараженных вирусом 54 уже отпущены из больниц после полного выздоровления.