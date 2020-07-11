Число зараженных коронавирусом в мире превысило 12,3 миллиона

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 219 тысяч и превысило 12,3 миллиона, всего скончались более 556 тысяч пациентов с COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 219 тысяч и превысило 12,3 миллиона, всего скончались более 556 тысяч пациентов с COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрированы 219 983 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 5286 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 12 322 395, число летальных исходов - 556 335.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 6 397 230 и Европе - 2 888 850.