​Число зараженных коронавирусом на Кипре превысило три десятка человек

Число людей на Кипре, инфицированных COVID-19, превысило три десятка человек.

Об этом стало известно после того, как Министерство здравоохранения Республики Кипр сообщило о пяти новых случая заражения на греческом юге острова.

В заявлении Минздрава говорится, что двое из заболевших вернулись на остров из Италии и находились на домашнем карантине, когда почувствовали симптомы болезни. Двое других заболевших также пребывали в домашней изоляции после того, как выяснилось, что они контактировали с человеком, у которого COVID-19 был выявлен несколько дней назад. Пятый инфицированный - пациент реанимации больницы в городе Пафос, которого посетили члены его семьи из Великобритании. Медицинские власти острова отслеживают все контакты самого больного, его родных и приняли решение закрыть больницу для посещения с целью проведения санитарной обработки как внутренних помещений лечебного учреждения, так и прилегающей к нему территории.

Выявление COVID-19 у указанного количества людей на греческом юге острова доводит общее число инфицированных в этой части Кипра до 26, а на всем острове - до 31, поскольку еще пять случаев заболевания были зафиксированы на турецком севере.