В Африке число случаев COVID-19 превысило 150 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке заявило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе превысило 150 тыс.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

При этом указывается, что умерли из-за коронавируса в регионе более 4,2 тыс. человек, а выздоровели — более 63 тыс.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.