О нас
Report Georgia
Аудио новости

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.
Другие страны
6 февраля 2021 г. 01:07
Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения", - сказал он. "С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран", - констатировал глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, "поделиться" с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Баку создается Парк военных трофеев
ФотоВ Баку создается Парк военных трофеев
5 февраля 2021 г. 16:19
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
В Азербайджане возросло число самоубийств среди несовершеннолетних
5 февраля 2021 г. 15:27
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
В Милли Меджлисе создается группа по контролю за исполнением законов
5 февраля 2021 г. 14:53
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi