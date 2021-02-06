Число вакцинированных от COVID-19 в мире превысило число заразившихся

Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Число людей, сделавших прививку от коронавируса, превысило в мире число инфицированных с начала пандемии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В глобальном плане число прививок превысило число инфицированных, о которых поступили сообщения", - сказал он. "С одной стороны, это хорошая новость и заметное достижение за столь короткий период времени. Однако более чем три четверти прививок приходятся всего на 10 стран", - констатировал глава ВОЗ.

В связи с этим Гебрейесус призвал страны, которые уже провели вакцинацию своих работников здравоохранения и пожилых людей, "поделиться" с другими государствами. По его словам, такой шаг представлял бы собой "лучший способ защитить свое население".