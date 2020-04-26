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Число случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 15,3 тысячи

​Число случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 15,3 тысячи

Коронавирус в Израиле за день подтвердили у 150 человек, общее число инфицированных достигло 15 298, один пациент в субботу умер, общее число умерших составило 199.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства на 20:00 субботы, число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 127, из них 99 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом за день, по данным минздрава, было проведено 11 799 тестов.

В течение дня 276 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 435 человек.

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