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    Число раненых при взрыве в провинции Диярбакыр возросло до 17

    Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Ранения получили 17 человек в результате взрыва в населенном пункте Сарыкамыш района Сур провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Как передает Report, об этом сообщает телеканал NTV.

    Ранее сообщалось о четырех погибших и 10 раненых.

    Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, взрыв мог произойти при минировании членами запрещенной в 

    Турции Рабочей партии Курдистана автомобиля, который предполагалось использовать для теракта.

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