Число пострадавших в результате землетрясения в Перу возросло до 16, есть погибший

Трехлетний ребенок погиб в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье в Перу.

Трехлетний ребенок погиб в результате землетрясения, произошедшего в воскресенье в Перу.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию RPP, об этом сообщил глава управления по здравоохранению департамента Амасонас Элиас Бооркес.

"У нас есть один погибший - ребенок, которому было три года и 10 месяцев", - сказал он в эфире.

По словам Бооркеса, при землетрясении ребенка завалило досками, от полученных травм он скончался. Трагедия зафиксирована в провинции Кондорканки.

Ранее у перуанских властей была информация только о пострадавших в результате стихийного бедствия. Согласно последним данным, травмы получили 16 человек. Были разрушены более 100 домов, повреждены 1 000 зданий.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Перу в воскресенье утром, позднее его магнитуда была повышена до 7,5. Эпицентр находился в 45 км к северо-западу от города Барранка (население около 5 тыс. человек) и в 269 км к востоку от эквадорского города Лоха, где проживают около 117 тыс. человек.