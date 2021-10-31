Число пострадавших при вооруженном нападении в поезде в Токио достигло 17

Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.

По меньшей мере 17 человек, по обновленным данным, пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тёфу (префектура Токио) на одной из линий железнодорожной компании Keio.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK .

Нападение произошло, когда поезд находился на перегоне между станциями. Полиция арестовала злоумышленника после того, как состав прибыл на следующую платформу. Сопротивления при задержании мужчина не оказывал. Свои мотивы он объяснил желанием убить не менее двух людей, чтобы получить за это смертный приговор в суде.

Ранее отмечалось о 15 пострадавших. По меньшей мере один человек находится без сознания. Также преступник разлил в вагоне горючую жидкость и поджег ее. Несколько сидений обгорели.

Движение на линии, где произошло нападение, полностью остановлено.

16:16

Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал NHK.

По сообщению телеканала, один из пострадавших "без признаков жизни".

Поезд, следовавший по линии Кэйо, в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио.

По предварительной информации, мужчина начал размахивать ножом в одном из вагонов поезда, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступают сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.