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В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар

В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.
Другие страны
31 октября 2021 г. 16:16
В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар

Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По сообщению телеканала, один из пострадавших "без признаков жизни".

По данным телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо, в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио.

По предварительной информации, мужчина начал размахивать ножом в одном из вагонов поезда, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступают сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada metroda insident baş verib, xəsarət alanlar var

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