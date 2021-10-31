В Токио мужчина напал с ножом на пассажиров поезда и устроил пожар

Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.

Токийская полиция арестовала молодого мужчину, который, по разным данным, начал размахивать ножом в поезде в столичном регионе Японии, пострадали шесть человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает телеканал NHK.

По сообщению телеканала, один из пострадавших "без признаков жизни".

По данным телеканала, поезд, следовавший по линии Кэйо, в настоящее время остановлен на станции Кокурё в городе Тёфу столичного региона. У станции дежурят шесть автомобилей скорой помощи.

В свою очередь, агентство Киодо сообщило, что не менее 15 человек пострадали при нападении мужчины в поезде в Токио.

По предварительной информации, мужчина начал размахивать ножом в одном из вагонов поезда, а после этого разлил горючую жидкость и поджег ее. Поступают сообщения, что в вагоне была распрыскана соляная кислота.