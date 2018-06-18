Число пострадавших при землетрясении в Японии превысило 300 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате землетрясения на юго-западе японского острова Хонсю в понедельник превысило 300 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В связи с землетрясением при канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ работает кризисный штаб.

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Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трех человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NHK.

По его данным, погибшими по-прежнему считаются трое, в том числе 9-летняя девочка в городе Такацуки.

Как сообщалось ранее, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.