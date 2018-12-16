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    Число пострадавших при взрыве в Японии увеличилось до 42 - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В результате взрыва в пабе в японском городе Саппоро, по последним данным, пострадали 42 человека

    Как передает Report, об этом информирует японский телеканал NHK.

    Отмечается, что в том числе пострадали клиенты заведения. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.

    Полицейские и пожарные проводят расследование на месте происшествия.

    16:27***

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в воскресенье в кафе на севере Японии

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило общественное телевидение NHK.

    Отмечается, что инцидент произошел в городе Саппоро. По данным телеканала, в результате происшествия пострадали несколько человек.

    В настоящее время на месте работают спасатели и пожарные, которые пытаются ликвидировать пожар. О причинах взрыва на данный момент не сообщается.

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