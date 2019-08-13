Число пострадавших при взрыве боеприпасов в Багдаде выросло до 30 человек - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Число пострадавших при взрыве в пригороде Багдада достигло 30 человек.

Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, ещё 29 получили ранения.

*** 00:06

В Багдаде 13 человек пострадали во время падения снарядов.

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает телеканал Al-Sumaria.

Инцидент произошёл на складе боеприпасов в Ираке.

"Семь пострадавших прибыли в больницу "аль-Ярмук", ещё шесть человек были доставлены в больницу "аль-Махмудия", - отмечается в заявлении представителя министерства здравоохранения страны Сейфа аль-Бадра.

Сообщается, что их жизни ничего не угрожает, некоторых госпитализированных уже выписали из больницы.

*** 21:02

Сильный взрыв произошел в Багдаде 12 августа.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Согласно информации, в южной части города взорвался склад с оружием и боеприпасами.

Сведений о возможных жертвах или материальном ущербе пока не поступало.