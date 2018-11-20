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    Число пострадавших при крушении поезда в Барселоне выросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате железнодорожной аварии  недалеко от Барселоны выросло до 40 человек. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Службе по чрезвычайным ситуациям Испании.

    *** 11:02

    Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    Как сообщает газета El Nacional со ссылкой на власти Каталонии, на место прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных команд.

    Региональное управление гражданской обороны Каталонии в Twitter сообщило, что сход поезда с путей мог быть вызван оползнем.

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