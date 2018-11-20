Число пострадавших при крушении поезда в Барселоне выросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате железнодорожной аварии недалеко от Барселоны выросло до 40 человек.
Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Службе по чрезвычайным ситуациям Испании.
*** 11:02
Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Как сообщает газета El Nacional со ссылкой на власти Каталонии, на место прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных команд.
Региональное управление гражданской обороны Каталонии в Twitter сообщило, что сход поезда с путей мог быть вызван оползнем.
Primeres imatges del descarrilament d'un tren de Rodalies a Vacarisses que ha provocat un mort i cinc ferits https://t.co/AaQ0p2IN6A pic.twitter.com/bHKmoj9Hm9— 324.cat (@324cat) November 20, 2018
Tural AsadiАвтор новости