Число пострадавших при крушении поезда в Барселоне выросло до 40 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Число пострадавших в результате железнодорожной аварии недалеко от Барселоны выросло до 40 человек.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в Службе по чрезвычайным ситуациям Испании.

*** 11:02

Пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от Барселоны. В результате один человек погиб, пятеро получили травмы, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает газета El Nacional со ссылкой на власти Каталонии, на место прибыли восемь машин скорой помощи и 14 пожарных команд.

Региональное управление гражданской обороны Каталонии в Twitter сообщило, что сход поезда с путей мог быть вызван оползнем.