Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек
- 17 марта, 2026
- 19:27
На сегодняшний день число погибших в Ливане из-за атак Армии обороны Израиля возросло до 912 человек.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, это следует из данных Минздрава арабской республики.
"Израильские удары в Ливане унесли жизни 912 человек, 2 221 человек получили ранения со 2 по 17 марта. Данная эскалация является частью более расширенной американо-израильской операции в регионе, поступают сообщения о массовом перемещении населения на юге Ливана и в Бейруте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к масштабному гуманитарному кризису - сотни тысяч людей вынужденно покидают свои дома.
Ранее сообщалось о 886 погибших.
