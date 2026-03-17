Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

    На сегодняшний день число погибших в Ливане из-за атак Армии обороны Израиля возросло до 912 человек.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, это следует из данных Минздрава арабской республики.

    "Израильские удары в Ливане унесли жизни 912 человек, 2 221 человек получили ранения со 2 по 17 марта. Данная эскалация является частью более расширенной американо-израильской операции в регионе, поступают сообщения о массовом перемещении населения на юге Ливана и в Бейруте", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к масштабному гуманитарному кризису - сотни тысяч людей вынужденно покидают свои дома.

    Ранее сообщалось о 886 погибших.

    Эскалация на Ближнем Востоке Удары по Ливану Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибшие Минздрав Ливана
    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb
    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

