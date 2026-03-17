Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

На сегодняшний день число погибших в Ливане из-за атак Армии обороны Израиля возросло до 912 человек.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, это следует из данных Минздрава арабской республики.

"Израильские удары в Ливане унесли жизни 912 человек, 2 221 человек получили ранения со 2 по 17 марта. Данная эскалация является частью более расширенной американо-израильской операции в регионе, поступают сообщения о массовом перемещении населения на юге Ливана и в Бейруте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эскалация напряженности на Ближнем Востоке привела к масштабному гуманитарному кризису - сотни тысяч людей вынужденно покидают свои дома.

Ранее сообщалось о 886 погибших.