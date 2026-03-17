İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb

    Digər ölkələr
    • 17 mart, 2026
    • 19:44
    İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb

    Bu günə qədər İsrail Müdafiə Ordusunun hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 912 nəfərə çatıb.

    "Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu, Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarında bildirilib.

    "Martın 2-dən 17-dək İsrailin Livana endirdiyi zərbələr 912 nəfərin həyatına son qoyub, 2 221 nəfər isə yaralanıb. Bu eskalasiya regionda daha genişmiqyaslı ABŞ-İsrail əməliyyatının bir hissəsidir, Livanın cənubunda və Beyrutda əhalinin kütləvi yerdəyişməsi barədə xəbərlər daxil olur", - məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd olunub ki, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması genişmiqyaslı humanitar böhrana gətirib çıxarıb - yüz minlərlə insan məcburi olaraq evlərini tərk edir.

    Daha əvvəl 886 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.

    Число погибших в Ливане из-за атак Израиля превысило 900 человек

