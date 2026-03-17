İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötüb
Digər ölkələr
- 17 mart, 2026
- 19:44
Bu günə qədər İsrail Müdafiə Ordusunun hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 912 nəfərə çatıb.
"Report" "Al Jazeera"yə istinadən xəbər verir ki, bu, Livanın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatlarında bildirilib.
"Martın 2-dən 17-dək İsrailin Livana endirdiyi zərbələr 912 nəfərin həyatına son qoyub, 2 221 nəfər isə yaralanıb. Bu eskalasiya regionda daha genişmiqyaslı ABŞ-İsrail əməliyyatının bir hissəsidir, Livanın cənubunda və Beyrutda əhalinin kütləvi yerdəyişməsi barədə xəbərlər daxil olur", - məlumatda vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, Yaxın Şərqdə gərginliyin artması genişmiqyaslı humanitar böhrana gətirib çıxarıb - yüz minlərlə insan məcburi olaraq evlərini tərk edir.
Daha əvvəl 886 nəfərin öldüyü bildirilmişdi.
20:03
Şuşada İlaxır çərşənbənin tonqalı qalanıbDaxili siyasət
19:55
Türkiyə XİN: Rusiya-Ukrayna danışıqlarının növbəti raunduna ev sahibliyi etməyə hazırıqRegion
19:48
Hakan Fidan: Yaxın Şərqdə müharibənin fəsadları beynəlxalq nizamı poza bilərRegion
19:44
İsrailin hücumları nəticəsində Livanda ölənlərin sayı 900 nəfəri ötübDigər ölkələr
19:40
Tramp: NATO ölkələri İrana qarşı apardığımız əməliyyatda iştirakdan imtina edibDigər ölkələr
19:39
Zelenski: Ukraynanı neftin nəqlinə qəsdən mane olmaqda günahlandırmaq əsassızdırDigər ölkələr
19:37
Azərbaycan cüdo millisi Tbilisidə keçiriləcək Böyük Dəbilqə turnirində iştirak edəcəkİdman
19:28
SEPAH İsrail və ABŞ-nin 5 ölkədəki bazalarına raket hücumu həyata keçiribDigər ölkələr
19:26