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    Число погибших при взрывах на митингах в Пакистане достигло 132

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Число жертв терактов в городах Мастунг и Банну в Пакистане достигло 132 человек, более 230 ранены, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Напомним, взрывы произошли в ходе предвыборных митингов.

    Согласно информации, при взрыве в городе Мастунг (провинция Белуджистан) погиб кандидат в депутаты от Национальной партии Белуджистана (Авами) Навабзаде Сирадж Раисани.

    Ответственность за теракт в Мастунге взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. 

    Другое нападение совершено на митинге в городе Банну на севере страны, который организовал экс-министр и один из лидеров Партии исламских общин (JUI-F) Экрем Хан Дуррани. В результате взрыва, произошедшего в утренние часы, погибли 4 человека из конвоя Дуррани, еще 32 получили ранения. Сам Дуррани не пострадал.

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