Число погибших при обрушении жилых домов в Рио-де Жанейро достигло пяти

Число погибших в результате обрушения двух жилых домов в Рио-де-Жанейро достигло пяти человек.

Как передает Report, об этом сообщило TACC.

По его данным, не менее 10 человек получили ранения, еще столько же числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы. Ранее сообщалось о двух жертвах трагедии.

Два шестиэтажных здания обрушились рано утром в пятницу в неблагополучном районе Музема в Рио-де-Жанейро. По данным местных метеослужб, с понедельника в этом районе выпало 365 мм осадков.

Городские власти сообщили, что обе постройки, а также соседние здания были возведены незаконно. Предположительно, к их возведению причастны представители криминальных организаций, действующих в этом районе. Соседние жилые дома были эвакуированы в связи с угрозой обрушения.