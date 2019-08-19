Число погибших при аварии с бензовозом в Танзании возросло до 95 человек

Число погибших в результате аварии с бензовозом на востоке Танзании увеличилось до 95 человек.

Об этом сообщает местная газета Mwananchi со ссылкой на медиков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В больнице осталось 20 человек, которые пострадали в результате аварии. Ранее сообщалось о 89 погибших.

Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро утром 10 августа. По данным очевидцев, водитель бензовоза пытался избежать столкновения с мотоциклистом, но не справился с управлением, и машина опрокинулась.

Многие местные жители погибли, пытаясь собрать утекающее топливо. Президент Танзании Джон Магуфули в связи с происшествием на следующий день объявил в стране трехдневный траур.