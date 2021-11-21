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Число погибших на протестах в Судане достигло 40 человек

Число погибших на протестах в Судане достигло 40 человек 16-летний Мохаммад Адем скончался от огнестрельных ранений в голову и ноги во время протестов в Судане.
Другие страны
21 ноября 2021 г. 08:55
Число погибших на протестах в Судане достигло 40 человек

16-летний Мохаммад Адем скончался от огнестрельных ранений в голову и ноги во время протестов в Судане.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил Медицинский комитет страны.

"С 25 октября число погибших увеличилось до 40", - говорится в заявлении.

В Судане утром 25 октября военнослужащие задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и ряд других политиков. На следующий день появилось сообщение об освобождении Хамдука.

Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил о роспуске Суверенного совета и правительства. Он добавил, что в Судане будет создано технократическое правительство с участием всех слоев населения.

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Версия на английском языке Death toll of Sudan anti-coup protests rises to 40
Версия на азербайджанском языке Sudanda etiraz aksiyalarında ölənlərin sayı 40-a çatıb

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