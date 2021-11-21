Число погибших на протестах в Судане достигло 40 человек

16-летний Мохаммад Адем скончался от огнестрельных ранений в голову и ноги во время протестов в Судане.

16-летний Мохаммад Адем скончался от огнестрельных ранений в голову и ноги во время протестов в Судане.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил Медицинский комитет страны.

"С 25 октября число погибших увеличилось до 40", - говорится в заявлении.

В Судане утром 25 октября военнослужащие задержали премьер-министра Абдаллу Хамдука и ряд других политиков. На следующий день появилось сообщение об освобождении Хамдука.

Генерал армии Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в стране чрезвычайное положение и сообщил о роспуске Суверенного совета и правительства. Он добавил, что в Судане будет создано технократическое правительство с участием всех слоев населения.