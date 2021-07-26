Число погибших из-за ливней на западе Индии возросло до 164

Число погибших в результате инцидентов, связанных с муссонными ливнями, обрушившимися в последнюю неделю на западный штат Махараштра, достигло 164 человек, еще 100 пропали без вести.

Число погибших в результате инцидентов, связанных с муссонными ливнями, обрушившимися в последнюю неделю на западный штат Махараштра в Индии, достигло 164 человек, еще 100 пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил департамент помощи и реабилитации пострадавших этого штата.

"Поступила информация о 164 случаях гибели людей и смерти 25 564 голов домашнего скота. В общей сложности 56 человек были ранены, а еще сто числятся пропавшими без вести в 1 028 пострадавших деревнях", - говорится в сообщении департамента.

Около 229 тыс. человек были эвакуированы, власти организовали 259 лагерей для помощи и временного размещения беженцев.