​Число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к перемирию, выросло до 87

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 87.
Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.
"В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинциях Алеппо и Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 87", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.
Также прошли переговоры с полевым командиром отряда вооруженной оппозиции в провинции Хомс о присоединении к режиму прекращения огня. Количество группировок, соблюдающих перемирие, осталось без изменений — 52.
News DepartmentАвтор новости
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