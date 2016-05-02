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    ​Число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к перемирию, выросло до 87

    В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинциях Алеппо‬ и Дамаск

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 87.

    Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

    "В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинциях Алеппо‬ и Дамаск‬. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 87", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

    Также прошли переговоры с полевым командиром отряда вооруженной оппозиции в провинции Хомс о присоединении к режиму прекращения огня. Количество группировок, соблюдающих перемирие, осталось без изменений — 52.

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