​Число населенных пунктов Сирии, присоединившихся к перемирию, выросло до 87

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Число населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 87.

Как передает Report, об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению в Сирии.

"В течение суток заключены соглашения о примирении с представителями двух населенных пунктов в провинциях Алеппо‬ и Дамаск‬. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 87", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Также прошли переговоры с полевым командиром отряда вооруженной оппозиции в провинции Хомс о присоединении к режиму прекращения огня. Количество группировок, соблюдающих перемирие, осталось без изменений — 52.