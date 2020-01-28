Число инфицированных коронавирусом в Китае составило почти 2,9 тысяч человек

Число жителей КНР, заразившихся пневмонией нового типа, утром 28 января достигло 2 тыс. 889 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на официальные данные китайских регионов.

Ранее власти сообщали о 2 тыс. 857 заболевших. Число летальных исходов составляет 82.

Среди административно-территориальных единиц первое место по числу выявленных заболеваний по-прежнему занимает Хубэй (1423 случаев) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Гуандун (151 случай), Чжэцзян (128 случаев) и Хэнань (128 случаев). В Пекине выявлено 80 инфицированных, в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 21 случай.