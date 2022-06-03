Число госпитализированных в Японии из-за теплового удара школьников достигло 22

По меньшей мере 22 школьника в городе Амагасаки на западе Японии были госпитализированы в пятницу с тепловым ударом после участия в прошедших там спортивных соревнованиях.

По меньшей мере 22 школьника в городе Амагасаки на западе Японии были госпитализированы в пятницу с тепловым ударом после участия в прошедших там спортивных соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 10 госпитализированных. Пострадавшие находятся в сознании, подробных сведений об их состоянии не приводится. Температура воздуха в Амагасаки в пятницу достигла 26 градусов Цельсия.

2 июня телеканал проинформировал о госпитализации 29 учащихся школы в соседнем с Амагасаки городе Осака, у которых был также диагностирован тепловой удар.