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Число госпитализированных в Японии из-за теплового удара школьников достигло 22

Число госпитализированных в Японии из-за теплового удара школьников достигло 22 По меньшей мере 22 школьника в городе Амагасаки на западе Японии были госпитализированы в пятницу с тепловым ударом после участия в прошедших там спортивных соревнованиях.
Другие страны
3 июня 2022 г. 10:35

По меньшей мере 22 школьника в городе Амагасаки на западе Японии были госпитализированы в пятницу с тепловым ударом после участия в прошедших там спортивных соревнованиях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Ранее сообщалось о 10 госпитализированных. Пострадавшие находятся в сознании, подробных сведений об их состоянии не приводится. Температура воздуха в Амагасаки в пятницу достигла 26 градусов Цельсия.

2 июня телеканал проинформировал о госпитализации 29 учащихся школы в соседнем с Амагасаки городе Осака, у которых был также диагностирован тепловой удар.

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