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    Четыре человека погибли при взрыве в лагере беженцев на границе Иордании и Сирии

    Предположительно 12 человек ранены

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего вблизи лагеря беженцев, расположенного на границе Иордании и Сирии.

    Как передает Report, об этом сообщают СМИ.

    Предположительно 12 человек ранены.

    По имеющейся у журналистов информации, ЧП произошло в районе лагеря Эр-Ракбан. Насколько известно на данный момент, на оживленной рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

    Другие обстоятельства случившегося пока не известны.

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