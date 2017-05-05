Четыре человека погибли при взрыве в лагере беженцев на границе Иордании и Сирии

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Как минимум четыре человека погибли в результате взрыва, прогремевшего вблизи лагеря беженцев, расположенного на границе Иордании и Сирии.

Как передает Report, об этом сообщают СМИ.

Предположительно 12 человек ранены.

По имеющейся у журналистов информации, ЧП произошло в районе лагеря Эр-Ракбан. Насколько известно на данный момент, на оживленной рынке взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль.

Другие обстоятельства случившегося пока не известны.