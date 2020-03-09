​Четыре депутата французского парламента заболели коронавирусом

Четыре депутата и два работника национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции заражены новым типом коронавируса.

Как передает французское бюро Report, об этом сообщает агентство здравоохранения региона Иль-де-Франс (ARS).

Медики подтвердили заражение коронавирусом у депутата партии "Республиканцы" Жана-Люка Рейцера от департамента Верхний Рейн, он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также заразилась депутат партии "Вперед, Республика!" от департамента Верхняя Гаронна Элизабет Тутю-Пикар.

"Тесты четырех депутатов и двух работников национальной ассамблеи дали положительный результат на коронавирус COVID-19. Проводятся санитарные обследования, службы Ассамблеи приняли меры по ограничению возможного распространения вируса", - говорится в сообщении.

Медики добавили, что два вновь зараженных депутата изолированы, выясняется круг их контактов. Об их партийной принадлежности не сообщается.