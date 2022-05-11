Чехия признала действия российской армии в Украине геноцидом украинского народа

Сенат парламента Чешской Республики в среду проголосовал за постановление, которым признал действия российской армии на территории Украины геноцидом украинского народа.

Сенат парламента Чешской Республики в среду проголосовал за постановление, которым признал действия российской армии на территории Украины геноцидом украинского народа.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Сенат… осуждает этнически мотивированные преступления против человечества, такие как массовые казни, проявление неуважения к погибшим, пытки, изнасилования, физическое и психическое насилие или насильственную депортацию детей, которые Россия совершает систематически и масштабно, что является проявлением геноцида против украинского народа", - говорится в постановлении Сената, которое украинский посол обнародовал в Facebook.

Отметим, что ранее прибалтийские страны, Канада признали действия ВС РФ в Украине геноцидом.