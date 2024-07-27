О нас

Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный БПЛА "Хезболлах"

Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный БПЛА "Хезболлах" Беспилотный летательный аппарат вооруженной милиции "Хезболлах" сбит над Средиземным морем ракетой, выпущенной кораблем израильских ВМС.
Другие страны
27 июля 2024 г. 12:30
Корабль ВМС Израиля сбил ракетой разведывательный БПЛА Хезболлах

Беспилотный летательный аппарат вооруженной милиции "Хезболлах" сбит над Средиземным морем ракетой, выпущенной кораблем израильских ВМС.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его информации, БПЛА вошел в воздушное пространство над исключительной экономической зоной Израиля и направлялся к газовой платформе в районе шельфового месторождения Кариш.

Телеканал отмечает, что сбитый беспилотник был разведывательным и не использовался для нанесения удара по объекту.

24 июля шиитские боевики запустили разведывательный БПЛА Houdhoud ("Ходход", иранского производства) для проведения воздушной съемки авиабазы Рамат-Давид в 46 км от ливано-израильской границы. Видеозапись стратегического объекта была размещена затем в телеграм-канале. В заявлении формирования указывалась, что авиабаза включена в банк наземных целей для беспилотных летательных аппаратов.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Глава МИД КНР встретился с госсекретарем США в Лаосе
Глава МИД КНР встретился с госсекретарем США в Лаосе
27 июля 2024 г. 13:28
В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна
В Китае эвакуировали 27 тыс. жителей северо-востока страны из-за тайфуна
27 июля 2024 г. 10:00
Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций
Банк в США выплатит $7,5 млн за нарушение связанных с РФ и Украиной санкций
27 июля 2024 г. 09:21
В Южной Корее расследуют утечку личных данных сотрудников разведки
В Южной Корее расследуют утечку личных данных сотрудников разведки
27 июля 2024 г. 09:04
В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне
В Китае пять человек погибли при взрыве в промзоне
27 июля 2024 г. 07:26
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки
Опрос показал, что Трамп опережает Харрис по уровню поддержки
27 июля 2024 г. 04:22
Силы США уничтожили в Йемене беспилотники хуситов
Силы США уничтожили в Йемене беспилотники хуситов
27 июля 2024 г. 03:16
Ван И обвинил Филиппины в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры
Ван И обвинил Филиппины в посягательстве на суверенитет КНР и пообещал контрмеры
27 июля 2024 г. 02:41
Трамп проведет еще один митинг в Батлере, где на него было совершено покушение
Трамп проведет еще один митинг в Батлере, где на него было совершено покушение
27 июля 2024 г. 02:06
Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе
Лидеры США и Иордании обсудили усилия по выходу на сделку по Газе
27 июля 2024 г. 01:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi