О нас

Чехия может принять решение о возведении двух энергоблоков АЭС

Чехия может принять решение о возведении двух энергоблоков АЭС Правительство Чехии до завершения срока своих полномочий после предстоящих в республике осенью 2025 года очередных парламентских выборов может принять решение о строительстве двух новых энергоблоков на действующих АЭС "Дукованы" (юго-восток страны) и АЭС
Другие страны
16 марта 2024 г. 17:33
Чехия может принять решение о возведении двух энергоблоков АЭС

Правительство Чехии до завершения срока своих полномочий после предстоящих в республике осенью 2025 года очередных парламентских выборов может принять решение о строительстве двух новых энергоблоков на действующих АЭС "Дукованы" (юго-восток страны) и АЭС "Темелин" (Южная Чехия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Я твердо убежден, и все к этому идет, что действующее правительство заключит контракты минимум на строительство еще двух реакторов", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Пакистане в результате террористической атаки погибли не менее семи солдат
В Пакистане в результате террористической атаки погибли не менее семи солдат
16 марта 2024 г. 17:05
В Индии с 19 апреля начнутся парламентские выборы
В Индии с 19 апреля начнутся парламентские выборы
16 марта 2024 г. 16:33
В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине
В Италии заявили о нецелесообразности встречи западных стран по Украине
16 марта 2024 г. 15:25
На рынке в Берлине произошла драка с мачете и ножами
На рынке в Берлине произошла драка с мачете и ножами
16 марта 2024 г. 14:56
Франция и Германия хотят построить оружейный завод в Украине
Франция и Германия хотят построить оружейный завод в Украине
16 марта 2024 г. 13:41
Число случаев заражения денге в Бразилии превысило показатели за 2023 год
Число случаев заражения денге в Бразилии превысило показатели за 2023 год
16 марта 2024 г. 12:56
Экс-премьер Чехии: Необходимо решить проблему изменения климата
Экс-премьер Чехии: Необходимо решить проблему изменения климата
16 марта 2024 г. 11:51
Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей
Украинские власти вывезли из приграничных районов Сумской области более 4,5 тыс. жителей
16 марта 2024 г. 11:25
Экс-премьер-министр Мальты: Трамп победит, переговоры между США и Россией могут возобновиться
Экс-премьер-министр Мальты: Трамп победит, переговоры между США и Россией могут возобновиться
16 марта 2024 г. 10:35
Экс-президент Боснии и Герцеговины: Война в Украине создала новые вызовы для ЕС
Экс-президент Боснии и Герцеговины: Война в Украине создала новые вызовы для ЕС
16 марта 2024 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi