Чехия может принять решение о возведении двух энергоблоков АЭС

Правительство Чехии до завершения срока своих полномочий после предстоящих в республике осенью 2025 года очередных парламентских выборов может принять решение о строительстве двух новых энергоблоков на действующих АЭС "Дукованы" (юго-восток страны) и АЭС

Правительство Чехии до завершения срока своих полномочий после предстоящих в республике осенью 2025 года очередных парламентских выборов может принять решение о строительстве двух новых энергоблоков на действующих АЭС "Дукованы" (юго-восток страны) и АЭС "Темелин" (Южная Чехия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела.

"Я твердо убежден, и все к этому идет, что действующее правительство заключит контракты минимум на строительство еще двух реакторов", - сказал он.