CBS: В связанном с Байденом аналитическом центре нашли секретные документы

Секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена нашли в здании связанного с нынешним главой Белого дома вашингтонского аналитического центра.

Секретные документы времен вице-президентства Джо Байдена нашли в здании связанного с нынешним главой Белого дома вашингтонского аналитического центра.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CBS , министерство юстиции США в настоящее время проводит проверку того, каким образом они туда попали.

По данным источников телеканала, в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена, который был открыт при поддержке Пенсильванского университета в 2018 году, было обнаружено порядка 10 секретных документов.

В Белом доме подтвердили, что документы были обнаружены адвокатами Байдена 2 ноября 2022 года перед промежуточными выборами в Конгресс США. Они находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год - до того момента, как он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Адвокаты пришли в офис, когда его освобождали, чтобы забрать хранившиеся там бумаги. Секретные документы находились в папке, которая лежала в коробке с другими, несекретными документами.

Источники CBS не уточнили, о чем именно шла речь в документах, а также то, к какому уровню секретности они относились. Тем не менее они подчеркнули, что в них не содержалось информации, касавшейся ядерной тематики.