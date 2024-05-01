В Китае при обрушении автомагистрали погибли не менее 19 человек

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении скоростной автомагистрали на юге Китая.

По меньшей мере 19 человек погибли при обрушении скоростной автомагистрали на юге Китая.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

08.03

Скоростная автомагистраль обрушилась в китайской южной провинции Гуандун, в результате чего под завалами оказались 18 автомобилей, более 30 человек отправили в больницу.

Как передает Report, об этом заявило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что ЧП произошло в среду примерно в 02:10 (вторник, 22:10 - по бакинскому времени) на скоростной автомагистрали, ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь.

"В результате ЧП под завалами оказались 18 автомобилей, 31 человека удалось спасти, все они отправлены в больницу", - говорится в сообщении телевидения.