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Не менее 15 человек пострадали в ходе столкновений в Калифорнийском университете

Не менее 15 человек пострадали в ходе столкновений в Калифорнийском университете Не менее 15 человек пострадали в ходе стычек между сторонниками Палестины и Израиля в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
Другие страны
2 мая 2024 г. 10:29
Не менее 15 человек пострадали в ходе столкновений в Калифорнийском университете

Не менее 15 человек пострадали в ходе стычек между сторонниками Палестины и Израиля в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios.

По его данным, госпитализирован один из участников столкновений.

Ранее телеканал NBC сообщил о том, что группа размахивающих израильскими флагами людей зашла в лагерь пропалестинских демонстрантов на территории кампуса университета в Лос-Анджелесе 1 мая. СМИ не приводят информации о вмешательстве сил правопорядка.

По данным агентства Associated Press, полиция США арестовала более 900 человек на пропалестинских демонстрациях, проходящих на территориях американских вузов. Массовые акции в американских кампусах - это как мирные сидячие забастовки, так и столкновения с полицейскими и произраильскими активистами. Волна арестов в кампусах США началась 18 апреля, когда ректор Колумбийского университета Минуш Шафик обратилась в полицию Нью-Йорка с просьбой помочь прогнать митингующих с территории вуза. Это решение привело к арестам более 100 человек в кампусе на Манхэттене и вызвало новые волны протестов по всей стране.

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Версия на английском языке Hundreds of protesters arrested at college campuses across US

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