Генсек НАТО направил членам альянса предложение собрать $100 млрд для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Париж на встречу с коллегами из государств Организации экономического сотрудничества и развития.
"Во вторник государства-члены НАТО получили предложение генерального секретаря собирать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.
Он подчеркнул, что Венгрия не хочет участвовать в этих действиях Североатлантического альянса.