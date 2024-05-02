Генсек НАТО направил членам альянса предложение собрать $100 млрд для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет 100 млрд долларов на военную помощь Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Париж на встречу с коллегами из государств Организации экономического сотрудничества и развития.

"Во вторник государства-члены НАТО получили предложение генерального секретаря собирать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Он подчеркнул, что Венгрия не хочет участвовать в этих действиях Североатлантического альянса.