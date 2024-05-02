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Генсек НАТО направил членам альянса предложение собрать $100 млрд для Украины

Генсек НАТО направил членам альянса предложение собрать $100 млрд для Украины Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет 100 млрд долларов на военную помощь Украине.
Другие страны
2 мая 2024 г. 12:17
Генсек НАТО направил членам альянса предложение собрать $100 млрд для Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг официально направил членам альянса предложение собрать за пять лет в специальный фонд 100 млрд долларов на военную помощь Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отправляясь в Париж на встречу с коллегами из государств Организации экономического сотрудничества и развития.

"Во вторник государства-члены НАТО получили предложение генерального секретаря собирать 100 млрд долларов, которые НАТО хочет направить на войну. Более того, они должны быть собраны за пять лет, а это значит, что в НАТО рассчитывают на продолжение военных действие в течение этого времени", - сказал Сийярто в эфире телеканала М1.

Он подчеркнул, что Венгрия не хочет участвовать в этих действиях Североатлантического альянса.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq Alyans üzvlərinə Ukrayna üçün 100 milyard dollar toplamaq təklifi göndərib

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