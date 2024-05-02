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Представитель Госдепа: КНР отказалась от продолжения переговоров с США по ядерному оружию

Представитель Госдепа: КНР отказалась от продолжения переговоров с США по ядерному оружию Китай отказался от дальнейших переговоров с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре 2023 года.
Другие страны
2 мая 2024 г. 10:07
Представитель Госдепа: КНР отказалась от продолжения переговоров с США по ядерному оружию

Китай отказался от дальнейших переговоров с США по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия после консультаций в ноябре 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил представитель Госдепа США в комментарии порталу Semafor.

"К сожалению, КНР отказалась от последующей встречи и не дала содержательного ответа на представленные нами варианты", - сказал он.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена предложила "разумные шаги по борьбе против существенных рисков конфликта или эскалации в ядерной и космической сфере". Речь шла в том числе об улучшении коммуникации между Вашингтоном и Пекином, системе оповещений о тестовых запусках баллистических ракет и усилиях по снижению напряженности в космосе.

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в свою очередь сообщил порталу о том, что США "стоит отказаться от мегафонной дипломатии", и призвал "страны с большими ядерными арсеналами значительно" сократить их для дальнейших переговоров по контролю над ядерными вооружениями.

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