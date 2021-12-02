ЦБ Афганистана получил 16 млн долларов от ООН

Центральный банк Афганистана получил 16 млн долларов США от Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Центральный банк Афганистана получил 16 млн долларов США от Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, указанная сумма была переведена "для продолжения гуманитарной помощи Афганистану".

Афганский регулятор сообщил, что переведенные ООН деньги "будут использованы для предотвращения в стране бедности".

Согласно совместному докладу Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и ВПП ООН, более половины населения Афганистана с ноября по март может столкнуться с критической нехваткой продовольствия.

Это происходит во многом из-за того, что пришедшее к власти в стране радикальное движение "Талибан" имеет доступ лишь к 0,1% госрезервов, поскольку их значительная часть заморожена США. Руководство "Талибана" уже обращалось несколько раз к Вашингтону с просьбой разморозить афганские госрезервы, однако, как заявлял американский госсекретарь Энтони Блинкен, решения США и других стран Запада о предоставлении финансовой помощи Афганистану и размораживании его активов в зарубежных банках будут приниматься на основании дальнейших шагов талибов.