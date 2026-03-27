    ЦАХАЛ: Израиль продолжит устранять высокопоставленных чиновников в Иране

    Израиль планирует и далее проводить точечные операции по устранению высокопоставленных иранских военных и чиновников.

    Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

    В ходе брифинга он в очередной раз подтвердил информацию о том, что в результате одного из последних ударов по Бендер-Аббасу был уничтожен командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (элитного подразделения вооружённых сил Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

    Ранее аналогичные заявления делали министр обороны Израиля Исраэль Кац и руководитель Пентагона Пит Хегсет.

    По словам Дефрина, Тангсири был не только причастен к частичной блокировке Ормузского пролива, но и якобы был вовлечен в разработку "планов по уничтожению Израиля".

    "Ликвидации не будут остановлены. Мы продолжим преследование каждого, кто представляет угрозу для Израиля", - подчеркнул генерал.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Sözçü: İsrail İrandakı yüksək vəzifəli məmurları aradan götürməyə davam edəcək
