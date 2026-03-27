ЦАХАЛ: Израиль продолжит устранять высокопоставленных чиновников в Иране

Израиль планирует и далее проводить точечные операции по устранению высокопоставленных иранских военных и чиновников.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Эфи Дефрин.

В ходе брифинга он в очередной раз подтвердил информацию о том, что в результате одного из последних ударов по Бендер-Аббасу был уничтожен командующий военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (элитного подразделения вооружённых сил Ирана) контр-адмирал Алиреза Тангсири.

Ранее аналогичные заявления делали министр обороны Израиля Исраэль Кац и руководитель Пентагона Пит Хегсет.

По словам Дефрина, Тангсири был не только причастен к частичной блокировке Ормузского пролива, но и якобы был вовлечен в разработку "планов по уничтожению Израиля".

"Ликвидации не будут остановлены. Мы продолжим преследование каждого, кто представляет угрозу для Израиля", - подчеркнул генерал.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.